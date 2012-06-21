Верховна Рада ухвалила важливі безпекові й економічні ініціативи, зокрема так званий закон про спліт, який має скоротити кількість регуляторних і контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг, прокоментував дії парламентаріїв Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Адже зарегульованість дозвільних процедур підвищує вартість надання фінансових послуг споживачам.
«Реальний крок до ЄС — ухвалення законопроєкту, що врегульовує здійснення спільного режиму транзиту товарів митною територією України, упорядковує митні формальності та інші особливості операцій спільного режиму транзиту. Це Закон «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», — пояснив глава уряду. Іншим ухваленим законопроєктом врегульовано питання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Ухвалено й закон про спрямування автоштрафів у Державний дорожній фонд, щоб забезпечити належне фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.