Розмір зарплати повинен відповідати внеску кожного працівника в розвиток, ефективність та прибуток підприємства, установи чи держорганів. Тому дещо дивує, коли керівнику держпідприємства або держоргану виплачують заробітну плату в космічному розмірі. І дарма що лише жалюгідна кількість державних підприємств є прибутковими, а держслужбовці отримують зарплату завдяки звичайним платникам податків.
Через те в Парламенті згадали про соціальну справедливість. Як наслідок, пропонують установити максимальний розмір заробітної плати (з урахуванням усіх надбавок, доплат, премій і винагород) для держпідприємств, установ, організацій, державних холдингових компаній, державних акціонерних товариств та акціонерних товариств, у статутних капіталах яких не менше ніж 51% належить державі. А також державним службовцям.
Саме на 60 мінзарплат вони зможуть розраховувати. Більше не буде, і не просіть…
Газета «Все про бухгалтерський облік»