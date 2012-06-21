Забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості наказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і генеральним директором ПАТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським.
Глава держави зауважив, що під час попередньої зустрічі 30 жовтня було поставлено кілька завдань. «Позиція перша: не допустити збільшення тарифів на доставку пенсій. Це аж ніяк не має вплинути на пенсійне забезпечення найуразливіших верств населення», — наголосив Петро Порошенко. Він зауважив, що це має бути здійснено, зокрема, завдяки підписанню угоди між Укрпоштою та Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій. «Завдання, які ставить Президент, треба виконувати», — нагадав глава держави.
«Друга позиція: маємо припинити закриття поштових відділень у селах, особливо у віддалених. Треба забезпечити їхню підтримку за рахунок загального балансу Укрпошти», — додав Президент, повідомивши, що ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які мають компенсувати збитки Укрпошти від доставки пенсій. Глава держави переконаний, що це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі.
«Третя позиція: наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогодні ці 500 мільйонів гривень дадуть вам змогу забезпечити й відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це не просто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень або їх відправлення. Це, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв’язок зі світом», — підкреслив Президент.
Глава держави доручив присутньому на зустрічі першому заступнику Глави АПУ Віталію Ковальчуку проконтролювати це питання в регіонах. Петро Порошенко також звернувся до керівника Укрпошти: «Наполегливо раджу переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду Президента буде почуто».
Глава держави закликав міністра інфраструктури проконтролювати питання з доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. «Я від своїх вимог не відступлюся», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський запевнив, що бере всі доручення до виконання.
Відділ новин
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