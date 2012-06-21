На Житомирщині у новорічну ніч аж п’ятьох підлітків доставили до медичних установ обласного центру з важким алкогольним отруєнням. Серед них двох дівчаток, яких привезли до лікарні перелякані батьки. Вони відпустили доньок на святкування в центрі міста, а після дзвінка по мобільному телефону знайшли їх у безпорадному стані просто на вулиці.

Офіційна статистика нічого не повідомляє про такі випадки в інших населених пунктах, хоч фахівці одностайно стверджують, що ситуація в Житомирі мало відрізняється від загальної в області.

У поліції й прокуратурі діють ювенальні служби, бо з дітьми і підлітками мають працювати фахівці зі спеціальними знаннями й підготовкою. Можна було очікувати, що юними жертвами алкоголю й наркотиків опікуються не разом із затятими алкоголіками і наркоманами. Однак навіть в обласній дитячій лікарні користуються послугами запрошеного фахівця з дорослого наркодиспансеру, який вже невдовзі мають… ліквідувати.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я від 13. 05. 2019 р. №1064, підписаним тодішнім в.о. міністра Супрун і погодженим з міністром соціальної політики Ревою, з переліку закладів охорони здоров’я вилучили позицію «наркологічний диспансер», замінивши її на «заклад з надання психіатричної допомоги». Однак у Житомирському обласному наркодиспансері немає ні спеціалізованого відділення чи кабінету для підлітків, ні розуміння того, що буде надалі з установою, вже юридично викресленою з переліку медичних закладів.

Найцікавіше, що у чинному переліку закладів охорони здоров’я залишили майже десяток диспансерів: онкологічний, протитуберкульозний, шкірно-венерологічний, гастроентерологічний, ендокринологічний, кардіологічний і навіть лікарсько-фізкультурний, забравши з цього переліку тільки наркологічний. Є ще й спеціалізовані лікарні — від офтальмологічних і отоларингологічних до косметологічних і дитячих дерматовенерологічних.

На жаль, у свідомості ще багатьох міцно вкоренився міф, що, мовляв, залежність від алкоголю і наркотиків можна здолати силою духу. Натомість фахівці-наркологи переконують, що з таким самим успіхом можна закликати не хворіти пацієнтів з туберкульозом чи виразкою шлунка. Насправді алкоголізм і наркоманія — це хвороби, що потребують спеціалізованого лікування.

За словами головного лікаря Житомирського обласного наркологічного диспансеру Максима Кутишенка, нині на обліку понад 1000 наркозалежних та 15 тисяч пацієнтів із залежністю від алкоголю. Насправді таких хворих в області в рази більше, бо зазвичай обліковують тільки тих, з ким уже не здатні впоратися рідні або хто потрапив у поле зору правоохоронців. Цей контингент значно помолодшав.

За оцінками міжнародних експертів, Україна на третьому місці в Європі за ризиком смертності від наркотиків. Нам ще важко в це вірити, однак, як засвідчило анонімне анкетування серед учнів старших класів і студентів молодших курсів вишів Житомира, проведене з ініціативи працівників наркодиспансеру, 85% опитаних пробували алкоголь, 50% — тютюн і понад 20% — наркотики. Найстрашніше: вказали, що дістати наркотичні речовини в місті «просто» і «дуже просто».

Підтвердження цього — паркани і стіни багатоповерхівок, обписані малозрозумілими для невтаємничених ієрогліфами. Насправді це посилання, за якими в інтернеті можна замовити наркотики. Звісно, тут недопрацьовують правоохоронні структури, однак найкраще застереження проти поширення наркоманії — чітке усвідомлення її небезпеки. Важко переоцінити важливість профілактичної роботи, яку проводять фахівці обласного наркодиспансеру.

Не менш нагальна потреба законодавчого врегулювання гарантованої таємниці обліку нарко- і алкозалежних, які бажають анонімно лікуватися. Згадуваних на початку батьків, які привезли своїх дітей у стані алкогольного сп’яніння до лікарні, оштрафували за неналежне виховання і поставили підлітків на облік. Після цього вже не дивує, що рідні наркозалежних початківців воліють спочатку звертатися до приватних клінік і різних шарлатанів, не бажаючи, щоб дитина отримала клеймо наркомана на все життя.