Через погіршення екологічної ситуації тимчасово призупиняють роботу контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Усі дії проведуть для збереження життя та здоров’я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі.
Як зазначив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, «з метою збереження життя та здоров’я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі і прямують через КПВВ, у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі «Кримський Титан» на території тимчасово окупованого Криму, прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка».
За даними О. Слободяна, перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює у штатному режимі. Натомість у тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних засобів здійснюватимуть лише в екстрених випадках та в разі гострої потреби. Громадян України з окупованого півострова, які прагнутимуть врятуватися від лиха на материковій Україні, оформлятимуть за спрощеною процедурою.