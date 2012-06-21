Палата представників США — нижня палата Конгресу — схвалила раніше узгоджений із Сенатом проект «Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік». Ним передбачено 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні. Цей кошторис на 50 мільйонів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави, — повідомило на своїй сторінці Посольство України в США.
«Як зазначено у законопроекті, 250 мільйонів доларів буде надано, зокрема, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичну підтримку, заміну раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України», — цитує УНІАН текст повідомлення.
Там також сказано, що для набуття чинності «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік» має бути підписано президентом США Дональдом Трампом.