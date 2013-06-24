Попри системні спроби ворога пошкодити ключові колії та енергетичну інфраструктуру, 2025 року в далекому сполученні було перевезено 28 мільйонів пасажирів — на 200 тисяч більше, ніж 2024-го. Серед пасажирів було 1,9 мільйона дітей. Дитячі вагони протягом року майже постійно курсували заповнені на 100%.

Найпопулярнішими внутрішніми маршрутами залишалися Київ — Львів, а також сполучення столиці із прифронтовими Харковом і Дніпром та у зворотному напрямку. Серед міжнародних маршрутів стабільними лідерами були поїзди №705/706 та №715/716 Київ — Перемишль.

Укрзалізниця продовжує привозити в Україну дипломатів. 2025 року для офіційних делегацій було організовано рекордні 200 рейсів.

Залізниця залишається основним елементом стійкості країни, забезпечуючи пересування громадян, міжнародну взаємодію та підтримку державних і гуманітарних місій навіть в умовах постійних загроз, зазначає Міністерство розвитку громад та територій.

«В умовах війни залізниця стала одним з найважливіших видів логістики у країні — коли авіасполучення тимчасово не працює, саме вона забезпечує мобільність людей, евакуацію, доставку гуманітарних вантажів. Попри війну та цілеспрямовані удари росії по інфраструктурі ми не лише тримаємо систему в роботі, а й розвиваємо її. Зокрема, будівництво євроколії — стратегічний показник того, що Україна не зупиняється, а послідовно інтегрується в європейський транспортний простір», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.