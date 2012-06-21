Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив передачу частини нерухомого майна «Укрзалізниці» до сфери управління Державної судової адміністрації України на безоплатній основі.
Коментуючи таке рішення, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що таким чином очолювана ним установа позбувається непрофільних активів, що належать підприємствам галузі, а відповідно –– й витрат на їх утримання. Наразі йдеться про адміністративну будівлю у центрі Києва, на вул. В’ячеслава Липинського, 6, де розташований один з виробничих підрозділів «Укрзалізниці», а після передачі будівлі до іншого відомства там планується розмістити Господарський суд у місті Києві. За словами міністра, процедура позбавлення галузі від непрофільних об’єктів на цьому не закінчиться.