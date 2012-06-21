Триметрову статую 71-го прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер встановлять в її рідному місті Грантем.
Про це пише The Guardian.
Спочатку планувалося, що скульптура стоятиме на площі Парламенту в Лондоні, однак у 2018 році влада відмовилися від цієї ідеї через побоювання, що пам'ятник може стати «мішенню для політично мотивованих вандалів».
Автор статуї «залізної леді» — Дуглас Дженнінгс. На її створення витратили 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько $390 тисяч). Щоб захистити 10,5-футову статую від вандалів, її розмістять на постаменті такої ж висоти. Вона стоятиме між двома іншими статуями — одного з депутатів XIX століття Фредеріка Толлемаша і вченого Ісаака Ньютона, який ходив у міську школу.