Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч із Генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном та Президентом Торгово-промислової палати України Геннадієм Чижиковим. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Лише місяць тому в Торгово-промисловій палаті України мали конструктивний діалог з українськими підприємствами щодо перебігу довкіллєвих реформ та шляхів балансування з економічним розвитком. Наразі масштабуємо нашу співпрацю й з міжнародним бізнесом”, – наголосила Міністр.

За її словами, у контексті відновлення для України важливий досвід світових лідерів у сфері ESG, кліматичних технологій та циркулярної економіки. ICC може стати надійним партнером у донесенні до світової бізнес-спільноти та донорів потреб України, а ще сприяти міжнародному визнанню українських зелених ініціатив. Амбітна ціль України – досягти кліматичної нейтральності. І дуже важливо впроваджувати нові низьковуглецеві кліматичні технології в кожному секторі економіки під час відновлення.

“Наразі в Україні розробляється законопроект «Про зелене відновлення», який визначатиме критерії оцінки та відбору «зелених» проєктів, що фінансуватимуться за кошти міжнародної допомоги та кліматичного фонду. Цей закон стане основою для прозорого залучення інвестицій й стимулюватиме трансформацію економіки. Вже найближчим часом плануємо винести його на громадське обговорення, у тому числі обговорити і з бізнесом”, – розповіла Світлана Гринчук.

Міністр також обговорила з колегами можливості залучення інвестицій через вільні вуглецеві ринки. У рамках статті 6 Паризької угоди Україна вже має домовленості про співпрацю зі Швейцарією та Японією. Тривають перемовини з Сінгапуром. Щодо вільних вуглецевих ринків, то це зовсім новий напрямок для нашої країни, однак досить перспективний.

Торкнулися і питань підготовки до участі в наступній Конференції ООН зі зміни клімату, що відбудеться в Бразилії. Адже СОР – це майданчик, де не лише приймаються глобальні політичні рішення, але й відкриваються нові можливості для залучення інвестицій.

“Дякую колегам з Міжнародної торгової палати та Торгово-промислової палати України за конструктивний діалог. Впевнена, що така співпраця матиме свої результати у вигляді низки реалізованих “зелених” кейсів, а у підсумку трансформованої, відбудованої України, що впевнено рухається шляхом сталого розвитку”, – зазначила Світлана Гринчук.