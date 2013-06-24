Міністр оборони Денис Шмигаль і міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписали у Стокгольмі Лист про наміри щодо партнерства у галузі оборонних інновацій.

Документ відкриває нові можливості для залучення шведських інвестицій і технологій у розвиток українського ОПК. Також він дає поштовх для розвитку нових форматів кооперації та сприятиме інтеграції України в європейський інноваційно­промисловий простір.

Денис Шмигаль подякував Швеції за послідовну підтримку з початку війни з російським агресором. Міністр оборони повідомив, що Україна вже отримала понад 9 млрд доларів допомоги від шведського народу за цей період. Також глава оборонного відомства зауважив, що Швеція анонсувала надання приблизно

8 млрд доларів у 2026 та 2027 роках на військову підтримку України.

«Вдячні за долучення до ініціативи PURL. Цінуємо участь у «данській моделі», завдяки якій змогли спрямувати Збройним силам України 400 ударних deep­strike», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі міністри обговорили подальший розвиток повітряних спроможностей України, насамперед потенційні поставки від Швеції бойових літаків Gripen.

Денис Шмигаль запропонував шведському колезі розглянути можливість спільного розроблення зенітно­ракетних перехоплювачів та виробництва радарів. Окрему увагу приділили можливостям посилення ППО України, зокрема надання додаткових ракет.

«Дякую дружній Швеції за те, що завжди з нами!» — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.