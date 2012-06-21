Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі міста Черкаси закликали місцеву владу приборкати цілодобові азартні клуби. Про це йдеться у тексті петиції на сайті міської ради. Авторка петиції скаржиться, що нелегали працюють уже на кожному кроці, деморалізуючи молодь.
Як зауважують черкащани, цілодобові ігрові центри під вивіскою «Національної лотереї» просто заполонили центр міста. Люди вимагають заборонити в місті подібний бізнес. На жаль, більшість українців сьогодні проживає за межею бідності, тому люди легко «ковтають» оманливу наживку легкого збагачення, на чому наживаються власники гральних закладів. Тим часом в Україні з’явилася навіть інтерактивна мапа нелегальних лотерей. Як повідомляє УНН, лише в Києві нараховано майже 200 замаскованих точок азарту.