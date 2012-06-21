Складно повірити в те, що ці прекрасні прозорі кулі, вкриті райдужними візерунками, насправді льодяні. Фотограф Анджела Келлі (Angela Kelly) знімає мильні бульбашки, коли вони замерзають, йдеться на BigPicture.ru.
Для зйомки мильних бульбашок дівчина використовувала мильні розчини власного приготування. Коли мильна бульбашка замерзає, виходить акуратна крижана скульптурка, правильної округлої форми, вкрита легкою памороззю і хитромудрими візерунками.
Келлі фотографувала бульбашки під відкритим небом у себе в саду (штат Вашингтон), де зовсім недавно узялися сильні морози.
Щораз мильна бульбашка на морозі формувала унікальні візерунки і форми, які вкрай вразили і саму Келлі, і її маленького сина.