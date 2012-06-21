«Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому всіляке сприяння, внаслідок чого гинуть і військові, і цивільні, — йдеться в заяві вітчизняного МЗС. Україна в солідарності з НАТО і світовою спільнотою закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у межах врегулювання сирійського питання: — Стражданням людей має бути покладено край та відвернуто чергову гуманітарну катастрофу в Сирії».
Через злочинний повітряний напад загинуло 33 турецьких військових, 32 зазнали поранення. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО, ґрунтуючись на статті 4 Північноатлантичного договору, про що сповістив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. У США закликають до посилення санкцій щодо РФ, яка, до всього, відправила два фрегати з крилатими ракетами до берегів Сирії. Усе це має показати Європі, з якою агресивною й некерованою силою вона має справу, прагнучи пом’якшення відносин з непередбачуваною РФ.