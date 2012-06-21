Певне, не одного харківського Калитку приваблювали земельні ділянки комунального закладу «Школа вищої спортивної майстерності», розташовані в самому центрі Харкова. А коли щось чуже муляє око, правильно, треба його привласнити.
Невідомо чим саме керувалися депутати Харківської міської ради, але цю ділянку навчального закладу вартістю 82 мільйони гривень колегіально вирішили вилучити. І ухвалили відповідне рішення. На основі, як вказується у документі, добровільної відмови КЗ «Школа вищої спортивної майстерності». Не будемо гадати, як домоглися такої «добровільності», але місцева прокуратура в діях депутатів міськради виявила порушення вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Крім того, позбавлення навчального закладу права користування землею відбулося в обхід закону — без відповідного погодження Харківської обласної ради.
Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, органи прокуратури оскаржили це рішення Харківської міськради, а за фактом незаконного припинення права користування земельною ділянкою навчального закладу Харківська місцева прокуратура №1 розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб). Наразі у цій справі триває досудове розслідування.
Також, як повідомила пресслужба прокуратури Харківської області, ласий шматок у вигляді виграного тендера на закупівлю автотранспортних послуг вартістю понад 1,6 мільйона гривень з порушенням закону дістався комунальному підприємству, яке підпорядковується Лозівській міській раді.
Лозівська місцева прокуратура подала до суду позовну заяву про визнання недійсним рішення тендерного комітету та визнання недійсним договору про закупівлю автотранспортних послуг з нерегулярних пасажирських перевезень у зв’язку з істотними порушеннями вимог законодавства.
Наразі договір про закупівлю послуг продовжує виконуватись, що призводить до неправомірного витрачання коштів місцевого бюджету. Отож прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду, який нині проводить судовий розгляд.