Фінансові компанії Японії автоматизують свій бізнес і замінюють частину працівників роботами і спеціальними алгоритмами.
На думку банкірів, традиційна бізнес-модель вже не здатна забезпечити високий прибуток, повідомляють іноземні ЗМІ.
Зокрема, Mizuho Financial Group прагне автоматизувати робоче навантаження і скоротити 8000 робочих місць до 2021 року і 19000 робочих місць до 2026 року. На початку наступного тижня концепцію скорочень обговорять на нараді в компанії. Mizuho планує оптимізувати канцелярську роботу, звівши до мінімуму роль персоналу.
Крім того, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ скорочує кількість підрозділів. Найближчим часом керівництво автоматизує 9,5 тисячі робочих місць головних офісів. Також програмами замінять ще 30% співробітників банківських відділень.
Банківська корпорація Sumitomo Mitsui Financial Group прогнозує, що вже до 2020 року 4 тисячі працівників компанії втратять роботу, а їхні завдання почнуть виконувати спеціальні програми.
На початку 2017 року Сяо Нань, робот-репортер, cтворений китайським професором, написав свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу. Матеріал, присвячений збільшенню поїздок напередодні китайського Нового року, робот створив протягом секунди.