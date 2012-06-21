Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
До ІФА-тестування на коронавірус можна приступити в кожному з 16-ти районів Рівненщини, бо там є відповідні лабораторії. Про це під час онлайн брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я Рівненської ОДА Олег Вівсяник: «Якщо дослідження методом імуноферментного аналізу можна зробити у кожному районі, то й час доставки зразків скорочується. І результат можна отримати за дві години».
Щоправда, це буде лише якщо на найближчій сесії облради 5 червня депутати спрямують на це кілька мільйонів гривень у рамках програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування коронавірусу. Адже ІФА-тест коштує від 50 до 100 гривень, тоді як ПЛР-тест — від 2 до 3 тисяч, а так званий швидкий — від 250 до 1400 гривень. От і виходить, що на 500 ПЛР-тестів (а саме стільки нині в області зазвичай виконують за день) витрачають мільйон гривень. Це ті кошти, які можна було б спрямувати на закупівлю медичного обладнання тощо.
До речі, саме український виробник — компанія «Діапроф-Мед» розробила ІФА-тести, які визначають наявність антитіл до коронавірусу в пацієнтів. І заявила про можливість щоденного тестування до мільйона осіб.
Для Рівненщини, яка в останні дні б’є сумні антирекорди в державі щодо приросту інфікованих, це особливо актуально. Адже область не піде на другий етап послаблень щонайменше до 24 червня.