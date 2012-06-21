Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові взялися за розробку електронного водійського посвідчення, яке, за словами заступника Харківського міського голови з питань цифрової трансформації міста Олега Дробота, стане повноцінним документом на теренах України.
Цим пілотним проєктом передбачено створення спеціального QR-кода, який можна буде пред’явити у смартфоні тому ж представнику поліції, котрий за допомогою гаджета зможе його просканувати і таким чином отримати підтвердження документа.
«Ми також інтегруємо сюди паспорт громадянина України, який можна буде пред’явити в будь-якій установі – в Центрі надання адміністративних послуг, нотаріусу. На кордоні, думаю, що цим користуватися не можна буде, тому що це не міжнародна практика, але в Україні – це буде повноцінний офіційний документ, що засвідчує особу», – повідомив Олег Дробот.