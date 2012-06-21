Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.
Під час особистої зустрічі глава держави привітав новопризначеного посадовця із завершенням тривалої процедури конкурсного добору на посаду керівника такої необхідної для української правової системи структури: «Вітаю вас із цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури».
Згідно з Конституцією, ще з 1996 року прокуратуру має бути позбавлено функцій слідства. «Фактично 21 рік тривав процес узгодження роботи прокуратури з європейськими стандартами, — зазначив Президент. І додав: — Я абсолютно переконаний, що ви маєте забезпечити повну незалежність Державного бюро розслідувань».
Окрім призначення керівника бюро, конкурсна комісія рекомендувала кандидатів на посади його заступників. «Сподіваюся, що конкурсний добір слідчих забезпечить високий професіоналізм, транспарентність, незалежність цього органу і кожного зі слідчих. Щоб ми могли стверджувати, що це новітній формат правоохоронної системи України», — наводить позицію Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
«Щиро бажаю, щоб ця реформа, яку я ініціював, мала ключовий показник — довіру людей. Щоб тих, хто скоїв злочини, було покарано. Щоб жодних політичних, економічних або інших причин порушувати чи закривати справу в нас не було. І що ці справи, потрапивши до нової судової системи, приведуть злочинців до в’язниці, а чесна людина зможе розраховувати на те, що її права буде захищено», — зазначив Петро Порошенко, додавши, що нині створено всі умови для незалежності директора ДБР.
Новопризначений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба наголосив: «Для мене велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган». Він додав, що вважає великим викликом відновити довіру українців до правоохоронної системи.
«Головне, щоб в Україні повірили в реалізацію принципу справедливості та невідворотності покарання. І всього цього можна буде досягти лише професійною наполегливою роботою, новими методами, а також політичною незаангажованістю», — переконаний Роман Труба.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»