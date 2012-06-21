Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський апеляційний суд підтвердив законність рішення Казанківського районного суду Миколаївської області відносно оренди землі. Як наслідок, – розірвано договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею майже 60 гектарів у зв’язку з її нецільовим використанням, яка розташована у межах Скобелівської сільської ради Казанківського району. Суди погодились з доводами прокурора, що розорювання та вирощування соняшника на земельній ділянці, наданої для сінокосіння та випасання худоби, свідчить про її нецільове використання, а отже є порушенням умов договору оренди. Відтак, за принципової позиції органів прокуратури земельна ділянка сільськогосподарського призначення підлягає поверненню у власність держави, що надасть можливість подальшого її використання у відповідності до вимог закону.