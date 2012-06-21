В Україні більше немає терміну «вищий навчальний заклад». Уряд замінив термін «ВНЗ» на «установу вищої освіти».
Про це розповіли у прес-центрі Міносвіти.
Крім цього, міністри вирішили спростити вимоги для отримання вчених знань для тих осіб, які мають інвалідність першої групи. До того ж, відтепер можливості діячів культури та мистецтв будуть рівні для отримання звання доцента.
«У попередній редакції порядку вчене звання доцента присвоювалося діячам культури і мистецтв, які мають суспільне визнання, в результаті чого отримали почесне звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв». Тепер цей список розширений званнями «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», – розповів заступник глави МОН Юрій Рашкевич.