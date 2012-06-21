Запрошуємо у віртуальний тур до казкового замку Нойшванштайн у Баварії! Завдяки відео 360 градусів ви можете прогулятися розкішними кімнатами замку, побачити який приїжджають мільйони туристів з усього світу.
Завдяки технології 360 градусів ви можете самі пройтися замком Нойшванштайн. Вам вирішувати, що ви хочете побачити під час нашого туру. Для цього одягніть окуляри віртуальної реальності або робіть це за допомогою вашого смартфона. Якщо сидите за комп'ютером, пересувайте відео мишкою у напрямку, який хочете роздивитися.