У мукачівському замку Паланок втілюватимуть амбітний і дуже вартісний проєкт, який дасть змогу зробити відвідування фортеці й розташованого тут музею захопливою мандрівкою в часі і просторі. Для цього застосовуватимуть смарт-технології й сучасні цифрові рішення. Серед задумів — створення кінострічки про історичну пам’ятку, демонстрація на велетенських екранах документальних фото- і відеоматеріалів.
Мукачівський історичний музей, що діє в замку, став учасником спільного проєкту, який паралельно втілюватимуть шість музеїв в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії з назвою «Смарт-музей — сучасні форми представлення культурної спадщини». Його здійснюють у межах Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства за участі чотирьох країн.
«Завдяки смарт-технологіям ознайомлення з експозицією музею стане мандрівкою в часі, а сама вона — більш насиченою і сучасною за формою подачі», — сказав під час презентації проєкту голова правління громадської асоціації «Ужгород — ХХІ вік» менеджер проєкту «Смарт-музей» Євген Лукша.
Проєкт втілюють не лише за кошти Євросоюзу, а й на основі співфінансування. За 80 тисяч євро грантових коштів у нижньому дворі замку відреставрують два корпуси, які всередині стали майже руїною. Повністю перекриють покрівлі, зміцнять фасади стін, поміняють вікна й двері. А за 25 тисяч євро власних коштів замку у відреставрованих приміщеннях облаштують експозиції з використанням смарт-технологій, відкриють кінотеатр історичного фільму. У верхньому фортечному дворі створять експозицію у вигляді 3D-моделей.
Нові технології та сучасна демонстраційна техніка дадуть змогу відтворити багату подіями минувшину цієї фортеці яскравіше та всеосяжно.