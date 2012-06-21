Врегулювання конфліктів у Європі, у тому числі на сході України, стане одним із пріоритетів діяльності ООН у 2018 році. Про це заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, передає Центр новин ООН.
«Необхідно вийти з паралічу, який дає можливість європейським конфліктам тривати, а також переходити в заморожений стан», — наголосив генсек ООН. За його словами, з огляду на досвід двох світових воєн, а також враховуючи можливості країн Європи, «немає виправдання існуванню конфліктів у цьому регіоні». Антоніу Гутерріш також заявив, що врегулювання конфліктів у різних частинах Європи потребує запобігання «небезпечному зростанню націоналізму».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»