За останні чотири роки в українські проекти з енергоефективності та чистої енергетики інвестовано майже 2 мільярди євро. З них 800 мільйонів залучено торік. Це підсумок упроваджених зокрема за участю Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження ефективних законодавчих змін у відновлюваній енергетиці, розвитку енергосервісу, використання «теплих» кредитів тощо. На цьому наголосив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, коментуючи впроваджені ініціативи, які позитивно вплинули на економію енергоресурсів громадянами, розвиток «зеленої» енергетики та залучення інвестицій.
Сергій Савчук уточнив, що найбільше інвестицій у вітчизняну економіку та розвиток місцевого бізнесу зробила відновлювана енергетика: маже 500 мільйонів євро пішло на встановлення понад 2100 МВт нових потужностей, що генерують тепло не з газу; понад 1,2 мільярда — на 1300 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики, повідомляє прес-служба відомства.
«2018-го були вагомі здобутки. На 6 мільярдів кубометрів газу зменшено споживання населенням, бюджетною сферою та теплокомуненерго. Це означає, що близько 1,2 мільярда євро заощаджено на закупівлі імпортного газу. Понад півмільйона українських сімей (а це фактично вся Черкаська область) утеплилися та заощаджують майже 70% на комунальних послугах завдяки співфінансуванню «теплих» кредитів із державного та місцевих бюджетів. Більш як 1600 ОСББ модернізували багатоповерхівки за «теплими» кредитами на суму понад 460 мільйонів гривень, що більше, ніж за всі попередні роки, разом узяті. Це свідчить про підвищення свідомості ОСББ щодо потреби комплексно утеплювати будинки.
Уп’ятеро збільшено обсяг фінансування місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів: із 34 мільйонів гривень у 2015 році до 170 мільйонів торік. Запровадження монетизації субсидій — ще один стимул і джерело для заощадження енергоресурсів», — зазначив голова Держенергоефективності.
Він додав, що майже 7,5 тисячі українських родин інвестували 151 мільйон євро у сонячні електростанції загальною потужністю майже 160 МВт. Понад половина усіх СЕС — майже 4500 — інстальовано саме торік. Утричі зросли біогазові потужності: з 10 установок (15 МВт) на кінець 2014 року до 33 установок (46 МВт) на кінець 2018-го. Утричі збільшено кількість місцевих органів влади, де впроваджено енергомоніторинг у бюджетній сфері: із 60 таких органів влади у квітні 2017 року до 180 на кінець 2018-го.
Серед планів Держенергоефективності на нинішній рік — удосконалити механізм стимулювання промислових підприємств до енергоефективності, сформувати ринок послуг атестованих енергоаудиторів для проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, запровадити систему «зелених» аукціонів, розвивати прозорий конкурентний ринок твердого та рідких біопалива, стимулювання енергетичної утилізації сміття.
для «Урядового кур’єра»