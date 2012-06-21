У Києві системою електронного запису до лікаря можуть скористатися жителі 8 районів з 10. Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, залишаються поки не підключені до системи електронного запису Дніпровський та Голосіївський райони.
На цей час в столиці системою електронного запису користується щодня понад 4 тис. пацієнтів.
До системи підключено 8 районів столиці, 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 216 амбулаторій, 13 консультативно-діагностичних центрів і поліклініки чотирьох дитячих клінічних лікарень. Система продовжуватиме розгалужуватися, поки всі медичні заклади столиці не будуть підключені до неї.
Згідно з інформацією КМДА, системою вже можуть користуватися 156 тис. пацієнтів. При цьому зазначається, що сьогодні для зручності пацієнтів доступні чотири способи запису до лікаря: інтернет, сall-центр, через реєстратуру та безпосередньо у лікаря в кабінеті. Тобто кожен може обрати зручний для себе спосіб запису.
Як зауважив чиновник, наразі половина записів на прийом до лікаря відбувається через інтернет. Він додав, що у чотирьох амбулаторіях Подільського і Оболонського районів лікарі вже ведуть електрону медичну картку.
УНІАН