З 22 січня цього року в транспорті комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» пасажири зможуть сплатити за проїзд за допомогою смартфона або планшета. Для цього треба, щоб пристрій мав інтернет та додаток Privat24, а на рахунку в банку були кошти на проїзд.
Як розповіли у міській транспортній компанії, безконтактна оплата проїзду в громадському транспорті не потребує багато часу та зусиль. Треба підійти до наліпки з QR-кодом (для зручності в кожному тролейбусі, трамваї та автобусі буде по три наліпки) та відкрити на мобільному пристрої додаток Privat24. Обрати позначку «Транспорт» — «Оплата проїзду» (після сканування висвітиться сума) — «Придбати». Квиток, який з’являється на екрані (із серійним номером, видом транспорту, його номером, датою та часом видачі), треба «Закомпостувати». Банківської комісії за послугу немає, пасажир сплачує лише вартість квитка, який в електронному вигляді показує на вимогу кондуктора чи контролера.
«Впроваджуючи новий сервіс, ми хочемо створити для наших пасажирів, які користуються додатком Privat24, додаткові зручності. Сподіваємося, що ця послуга набуде популярності», — зазначив директор КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко. Паралельно пасажири можуть розраховуватися готівкою, як і раніше.