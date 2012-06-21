Група освітян Запорізької області за підтримки міжнародних організацій здійснила тижневий навчальний візит до Сілезького воєводства Польщі. Він став складовою стратегії щодо створення в кожній області регіональних команд-консультантів, які надаватимуть методичну підтримку новим громадам у створенні ефективного управління освітою. Подібну команду вже створено в Хмельницькій області, на черзі Запорізька.
Керівники регіональних управління освіти і центру підвищення кваліфікації в Катовіце ознайомили українських колег з особливостями системи освіти та управління в Польщі. Розкрили плюси й мінуси організації підвищення кваліфікації, методичної підтримки вчителів в умовах децентралізації, поінформували про систему оцінювання, репрезентували особливості педагогічного нагляду.
У місті Щирк керівництво гміни і відділу освіти розповіли про особливості фінансової підтримки освіти, історію оптимізації освітніх закладів протягом останніх 10 років. У початковій школі №1 цього міста керівник закладу повідомив про позитивні наслідки закриття малих шкіл для громади, особливості співпраці з батьками, умови організації підвезення дітей до закладу освіти і роботи групи продовженого дня, харчування учнів тощо. Цікавим виявився і польський досвід організації дошкільної освіти у селі Охаби Мале, поширення знань і розвитку культури через співпрацю закладів освіти і публічної бібліотеки в місті Скочув, міського будинку культури в Бельсько-Бяла. Цікава організація позашкільної роботи, підтримка розвитку здібностей учнів, забезпечення особливих освітніх потреб здобувачів освітніх послуг у місті Венгерська Гурка та в сільській місцевості Мілувки. Польські колеги-освітяни та керівники гмін розповіли про особливості польського законодавства щодо формування мережі закладів освіти.
Команда освітян Запорізької області мала змогу ознайомитися з досвідом співпраці з гмінами недержавних і приватних закладів освіти. Було також обговорено питання надання освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами та використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні, підвищенні кваліфікації працівників освіти, навчальній діяльності вчителів та учнів, організації контролю тощо.
За результатами навчального туру запорізька обласна влада планує налагодити співпрацю між закладами освіти області і воєводства, провести серію семінарів-тренінгів з управлінцями та освітянами об’єднаних територіальних громад, під час яких учасників цього навчального візиту ознайомлять зі здобутками польських колег у ході децентралізації влади, власним баченням шляхів розбудови освіти.