З ініціативи викладачів і студентів Криворізького національного університету та Криворізького державного педагогічного університету навесні 2017 року в Україні започатковано патріотичну акцію проти російської агресії «Напиши листа світові». Збирати підписи почали, крім самої України, у понад 15 країнах, де живе українська діаспора.
Запорізька громадськість активно долучилася до цієї акції. Сотні школярів, студентів вищих навчальних закладів, трудові колективи Запорізької області поставили свої підписи. У містах і районах зібрано майже 17 000 підписів за негайне виведення окупаційних військ із Донбасу й повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій. А днями в Запоріжжі відбулася урочиста передача ініціативній групі з Кривого Рогу підписів під зверненням до Організації Об’єднаних Націй проти російської агресії.
Як зазначила волонтер доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціальних наук Криворізького національного університету Тетяна Цимбал, це лише перший етап акції, до збирання підписів планують залучити значно більше українців.
За даними волонтера Любові Скиби, до акції активно долучилась учнівська молодь. Організатори навіть не сподівалися, що зберуть таку велику кількість підписів. «Наша головна мета, — зазначила вона, — привернути увагу до війни, яка за три роки вже стала звичною для українців. Не можна нічого не робити, коли молоді хлопці гинуть в окопах, а дівчата стають волонтерами та їздять на передову. Необхідно відкрити очі світовій спільноті на цю проблему, активізувати громадськість, розворушити свідомість людей. Сподіваємося, що нас почують, допоможуть у боротьбі з агресором і війна нарешті закінчиться».
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко пообіцяв, що обласна влада сприятиме тому, щоб до акції долучилися жителі не лише Запорізької, а й сусідніх областей України, і нагородив Почесними грамотами облдержадміністрації організаторів «за активну патріотичну громадянську позицію, волонтерську діяльність, організацію всеукраїнської акції проти російської агресії «Напиши листа світові».