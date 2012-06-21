У Запоріжжі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. На показ запрошені волонтери, представники ветеранських і громадських організацій, які отримають можливість першими безкоштовно переглянути новий фільм та зустрітися з його зірками. Відтак Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться в Києві, у День Збройних Сил України.
До Запоріжжя на зустріч із глядачами приїдуть продюсер фільму Іванна Дядюра, режисер Ахтем Сеітаблаєв, сценарист Наталя Ворожбит, актори Андрій Ісаєнко та В’ячеслав Довженко.
Фільм «Кіборги» – історія не лише про війну, а, головним чином, про сучасних героїв, які творять нову Україну.
Незважаючи на різницю у соціальному статусі та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. У фільмі показано силу духу наших героїв, їхнє бажання вистояти у цій війні заради створення нової вільної та щасливої України.