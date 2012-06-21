Запорізький академічний обласний театр юного глядача за підтримки департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації долучився до започаткованого Міністерством культури всеукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас». Актори привезли на схід, у селище міського типу Станиця Луганська, веселу пізнавальну виставу «Україна — це ми».
Це динамічна пригодницька історія з перетвореннями, заплутаними обставинами та несподіваними рішеннями захопила дітей, розкрила перед глядачами міфологічний світ країни, красу й самобутність української спадщини, показала дивовижних героїв. Запорізьким митцям вдалося захопити увагу і підкорити серця глядачів. Після перегляду лунали доброзичливі відгуки, побажання побачити інші вистави театру. Колектив Запорізького академічного театру юного глядача запросили ще виступати у Станиці Луганській.
— Всеукраїнський проект культурної інтеграції «Український Донбас» передбачає проведення культурних заходів у Донецькій і Луганській областях із залученням митців і творчих колективів з усіх областей України, а також установ, підпорядкованих Міністерству культури, — коментує директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко. — Дуже важливо, що запорізькі митці привітали і підтримали наших співгромадян, які живуть в умовах війни. У межах проекту вже два роки мистецькі колективи з усієї України відвідують великі міста, малі містечка й села Донецької і Луганської областей. Водночас творчі колективи Донецької та Луганської областей презентують свою творчість для всієї країни, беручи участь у культурно-мистецьких акціях інших областей. Проект «Український Донбас» передбачає проведення різних соціальних акцій, спільних семінарів і науково-практичних конференцій, конкурсів, телемостів, онлайн-уроків, майстер-класів та інших заходів, які об’єднують представників різних областей. У його межах триває збір та передача книжок українською мовою, науково-популярних видань з історії Української держави, її культури, Збройних сил України бібліотекам Донецької та Луганської областей.