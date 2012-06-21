Запорізькі спортсмени повернулися з високими нагородами з молодіжного чемпіонату світу-2017 з шашок-100, який завершився в місті Дабки (Польща). У змаганнях взяли участь понад 250 шашкістів із 22 країн. До складу збірної України (12 спортсменів) увійшли вихованці запорізьких міської ДЮСШ №8 та СК «Мотор Січ», майстри спорту України Ганна Дмитренко та Єгор Бобков. За підсумками змагань Ганна Дмитренко стала срібним призером чемпіонату світу серед юніорок, Єгор Бобков виборов бронзову нагороду серед юніорів.
Повернувшись, Ганна Дмитренко та її тренери Олег Компанієць та Ігор Кірзнер провели прес-конференцію, де розповіли про перебіг змагань і свої подальші плани. За словами спортсменки, вона задоволена результатом. Адже поступилася лише росіянці, яка традиційно її найсильніший конкурент. А ось у рекордній за тривалістю партії (5 годин 50 хвилин) виграла у польської спортсменки. Наступного року з юніорок Ганна переходить у вікову категорію 20—26 років і візьме участь у чемпіонаті Європи.
Тренер Ігор Кірзнер вважає результати своїх вихованців блискучими. Адже вони стали єдиними призерами чемпіонату в українській збірній. З огляду на це, на його думку, вони заслужили, щоб наступний чемпіонат світу з шашок відбувся в їхньому рідному місті. Тим більше, що Запоріжжя має успішний досвід проведення змагань найвищого рівня у 1992 році.
Начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова підтримала пропозицію, однак зауважила, що питання треба ретельно опрацювати, бо господарі чемпіонату несуть певну частину фінансового навантаження.