«Аграрні розписки в Україні», який реалізує Міжнародна фінансова корпорація (IFC) за підтримки уряду Швейцарської Конфедерації, нещодавно перестав бути пілотним. Його чинність із восьми пілотних областей поширилася на всю Україну, в областях стартували тренінги.

Так, у Мелітополі розпочато серію тренінгів для аграріїв Запорізької області «Аграрні розписки — нові можливості для фермерів». Навчання для керівників та спеціалістів агроформувань пройдуть у всіх районах області.

Мета проекту — поліпшити доступ до фінансових ресурсів малих та середніх сільгосптоваровиробників шляхом впровадження в Україні фінансового інструменту «аграрні розписки». Малим та середнім сільгосптоваровиробникам запропоновано ефективний інструмент, що сприяє залученню додаткових коштів за рахунок прозорості відносин з кредитором та здешевлення процедури оформлення порівняно з іншими фінансовими інструментами.

Уперше випробування цього новітнього інструменту фінансування відбулося в межах пілотного проекту на Полтавщині. Нині аграрні розписки активно використовують у межах пілотних проектів ще в семи областях України: Черкаській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Сумській. До початку весняного сезону 2018-го аграрні розписки працюватимуть у кожній області.

На Закарпатті також дано старт фінансовому проекту, який має полегшити життя місцевих аграріїв. Тут відбулася презентація проекту «Аграрні розписки в Україні», який втілюють згідно з відповідним законом, ухваленим Верховною Радою ще в 2012 році.

Під час зустрічі з виробниками й ініціаторами проекту заступник голови обл­держадміністрації Віктор Мікулін зазначив, що програми пільгового кредитування сільгоспвиробників, які впроваджували в попередні роки, не відповідали потребам аграріїв. Тим часом держава зобов’язана підтримувати свого сільгоспвиробника через різні фінансово-правові механізми. І аграрні розписки як фінансовий інструмент мають прислужитися цьому якнайповніше.

«Аграрні розписки — одне з джерел нарощування виробництва сільгосппродукції в державі. Їх особливість як фінансового інструменту полягає в тому, що кредитні кошти надають під майбутній урожай, — нагадав представник проекту Олександр Муляр. — Ще одна обов’язкова умова — земля, на якій вирощують урожай «під розписку», має бути належно оформлена: перебувати або у власності, або в оренді. Кредити аграріям можуть надавати не лише банки, а будь-які установи, приватні підприємства, які володіють необхідними коштами.

Адмініструє розписки Міністерство аграрної політики і продовольства через Державний реєстр, а ре­єстраторами виступають нотаріуси. На Закарпатті вже 98 їх пройшли навчання і готові до роботи.

Складено графік проведення тренінгів «Аграрні розписки». Упродовж лютого вони пройдуть у кожному з 12 районів Закарпатської області.

ДОВІДКА «УК»

Аграрна розписка — це інструмент фінансування, за допомогою якого агровиробник може отримати кредитування, як товарне, так і фінансове, під заставу майбутнього урожаю. Залежно від умов розрахунку за цим кредитуванням розписки можуть бути фінансові (розрахунок відбувається грошима) й товарні (частиною зібраного урожаю).

Згідно з офіційною статистикою, в Україні оформлено понад 190 аграрних розписок. Обсяг залученого фінансування перевищив 1,2 мільярда гривень. Успішно виконано та закрито 107. Не було жодного повідомлення щодо невиконання зобов’язань позичальником з відкриттям процедури примусового виконання за аграрними розписками.