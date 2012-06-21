Третій рік поспіль за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА у місті проводився фінал Кубка України зі спортивної аеробіки. Честь закривати національний сезон Запоріжжю випала не випадково, бо місцеві спортсмени — лідери у цьому виді спорту, а місто є базовим для формування національної збірної України.
Цього разу в спортивному комплексі Запорізького національного технічного університету змагалися студенти та школярі. Участь взяли 11 збірних команд областей України, загалом 250 учасників. За підсумками змагань до трійки лідерів увійшли команди Запорізької, міста Києва і Харківської областей. Окрасою змагань стала участь господинь паркету — чинних володарок Кубка України, бронзових призерів чемпіонату Європи та фіналісток Всесвітніх ігор 2017 року — команди ЗНТУ.