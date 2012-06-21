Роками цьому питанню не приділяли належної уваги. А нині на маршрутах міста курсують нові трамваї, автобуси великої місткості. Запущено в експлуатацію четвертий трамвай, складений в межах програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай». Робота в цьому напрямі триває.
В обласному центрі на базі Запоріжелектротрансу налагоджено складання сучасних частково низькопідлогових трамваїв. За підсумками 2017 року програму «Запорізький трамвай» повністю реалізовано. У місті вдається поступово розв’язувати проблему із застарілим рухомим складом, що не оновлювали багато років, і поліпшувати якість пасажироперевезень.
Запоріжці гідно оцінили нові вагони в салонах і їхній презентабельний зовнішній вигляд. Крім того, трамвай зручний для пасажирів з обмеженими можливостями, літніх людей, економічний у використанні за енерговитратами.
«Було надано кошти, закуплено кузови, складали на базі нашого комунального підприємства, — розповів генеральний директор КП «Запоріжелектротранс» Юрій Папач. — Черговий вагон, який щойно вийшов на лінію, цілий день курсуватиме Запоріжжям, завершуючи випробування у різних режимах, маршрутом Запоріжжя-І — Запоріжжя Ліве».
Фахівці зазначають, що вартість запорізьких трамваїв у кілька разів менша, ніж якщо купувати нові, вироблені в інших містах України, що коштують 18—35 мільйонів гривень. Бюджету міста запорізький трамвай коштує 5,9 мільйона.
Реалізація програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай» почалася в 2017 році. На базі Запоріжелектротрансу почали складати трамваї власного виробництва. Комплектуючі закуповували за кошти міського бюджету.
Нові трамваї споживають на 30% менше електроенергії.
Ось що написав Володимир Буряк на своїй сторінці у Фейсбуці: «Завершуємо рік ще однією подією, важливою для Запоріжжя. Програму «Запорізький трамвай» на 2017 рік виконано в повному обсязі. Наступного року продовжимо реалізацію проекту. Плануємо скласти на базі Запоріжелектротрансу ще п’ять сучасних трамваїв, що відповідають усім нормам безпеки і комфорту. Кошти в міському бюджеті на це передбачено.
Та це не означає, що обмежимося лише виготовленням трамваїв у розвитку комунального громадського транспорту в Запоріжжі. Продовжуватимемо капітальний ремонт трамваїв і тролейбусів, купуватимемо великі автобуси.
Комунальні автобуси великої місткості вже працюють не тільки на старих, а й на нових маршрутах. 2018 року кількість таких автобусів зросте. Виводитимемо їх на нові маршрути, розв’язуючи транспортну проблему спальних мікрорайонів Запоріжжя.
Як і раніше, розраховую, що це стане прикладом для приватних перевізників, які почнуть вкладати більше коштів у розвиток власного бізнесу і поступово закуповуватимуть великі й середні автобуси».