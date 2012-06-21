Під керівництвом заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександри Чуркіної відбулася селекторна спецнарада, де обговорили використання коштів держсубвенції для дітей, позбавлених батьківського піклування. Про стан виконання завдання в області розповів заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін.
У 2017 році Запорізькій області виділено 18664,4 тис грн. субвенції. Ці кошти спрямували на будівництво, капремонт, реконструкцію малих групових будинків, придбання та будівництво житла для дитбудинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки.
На засіданні комісії, яка розглянула пропозиції та документи райдержадміністрацій, виконкомів міськрад міст обласного значення, сільських, селищних ОТГ, прийняте рішення щодо розподілу субвенції на придбання житлового об’єкта для дитбудинку сімейного типу в Мелітополі й 57 житлових об’єктів для надання соцжитла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки.
– Завдяки економії та раціональному розподілу коштів держсубвенції у нас залишилося 2,8млн грн., – запевнив Едуард Гугнін. – На засіданні комісії, що відбудеться сьогодні, ми приймемо рішення про закупівлю ще одного соціального об’єкта для дитячого будинку сімейного типу. Вже наступного тижня ми прозвітуємо про стовідсоткове виконання плану щодо розподілу держсубвенції.