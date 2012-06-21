У Запоріжжі на площі Фестивальній нещодавно врочисто склали присягу 58 солдатів–строковиків, які проходитимуть службу у військових частинах 3033 та 3026 Нацгвардії України. «Те, що український воїн найславетніший у Європі, засвідчило командування європейських країн, американські генерали, а найсильніші наші бійці тому, що стоять за правду! Згадую 2014-й рік, коли приймали присягу в таких самих хлопців, як ви. Тоді в наших захисників не було одягу, обладнання, гідної зброї. А нині українська армія вже відбулася!» — підкреслив, вітаючи новобранців, голова Запорізької облради Григорій Самардак. Він також зазначив, що всі громади Запорізької області зібрали на поліпшення побутових умов вояків понад п’ять мільйонів гривень й урочисто передали військовій частині лазерний далекомір, вітроном і ключі від двох авто, на яких охоронятимуть громадський порядок у Запоріжжі й області.
До молодих бійців звернулася Вікторія Нікітенко, мама солдата, який щойно склав присягу: «Дорогі наші сини-солдати, у вас почався урок мужності. Несіть службу гідно, повертайтеся до рідних осель змужнілими, а головне — живими й здоровими. Ми благословляємо вас, молимося за вас і чекаємо додому».
Командир бригади, полковник Андрій Каргаєв закликав нацгвардійців єднатися і вручив сертифікат на отримання житлового приміщення Тетяні Давиденко — вдові бійця військової частини 3033, серце якого, на жаль, після тяжкої хвороби зупинилося сорок днів тому. Як повідомив командир частини, строковики перебуватимуть у місцях постійної дислокації військової частини й виконуватимуть завдання з технічного і логістичного забезпечення. Їх не відправлятимуть до зони бойових дій.