Нещодавно керівники Запорізької області вручили сертифікати на отримання 12 інтерактивних програмно-апаратних комплексів представникам шести закладів загальної середньої освіти, які визначені опорними. У кожному закладі здобувають освіту в середньому до 500 дітей.
— Дуже приємно бачити реалізований проект, — наголосив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль. — Від прийняття рішення на державному рівні до передачі техніки все пройшло дуже злагоджено. Збільшено фінансування освіти на 20 відсотків, кошти підуть на нове устаткування й розвиток галузі. Це стосується інклюзивної освіти, нової української школи тощо.
Костянтин Бриль також розповів, що за останні роки на облаштування закладів освіти область витратила майже 80 мільйонів гривень.
— Діти — майбутнє країни, тож наше завдання — щоб обладнання, яке дає змогу освіті застосовувати сучасні технології, було в кожній школі області, — підкреслив голова облради Григорій Самардак. — Тож дякую депутатам Запорізької облради за підтримку освітян, бо саме освіта — пріоритетний напрям роботи обласної влади.
Керівники краю також вручили по два сертифікати на отримання інтерактивних програмно-апаратних комплексів навчально-виховному комплексу «Основа» Преображенської сільради Оріхівського району, Олексіївському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа — дошкільний навчальний заклад» Смирновської сільради Більмацького району, Чернігівській школі імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника, Новомиколаївській спеціалізованій школі №1, Нововасилівському навчально-виховному комплексу «Спеціалізована школа — позашкільний навчальний заклад «Гармонія» та Приазовській спеціалізованій школі «Азимут».