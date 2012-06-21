На зимових канікулах понад півтисячі запорізьких школярів взяли участь у проекті «Корисні STREAM-канікули». Для того, щоб діти з користю провели вільний від занять час, підприємства і вищі навчальні заклади запропонували для них 53 пізнавальні туристичні заходи. Школи міста обрали 26 екскурсій. У проекті взяли участь 12 міських закладів освіти.
За даними управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міськради, у проекті «Корисні STREAM-канікули» на вакаціях 2017-2018 навчального року вперше брали участь фахівці ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій. Школярі відвідували виставку пожежно-рятувальної служби ГУ ДСНС України у Запорізькій області й майстер-класи з робототехніки і програмування у ЗНТУ, інтерактивні майстер-класи та ділові ігри в Класичному приватному університеті, Запорізькій державній інженерній академії й на базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, а також відвідали музеї підприємств міста: АТ «Мотор Січ» та ВАТ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
Найбільший інтерес у школярів викликали експозиція у Держслужбі з надзвичайних ситуацій «Створи власну територію безпеки» та квест-екскурсія в історико-виробничому музеї Запорізького титано-магнієвого комбінату. Лідерами із замовлення екскурсій стали гімназія №47 та єврейська «ОРТ-Алеф». Екскурсії були цікавими та пізнавальними. Діти дізналися зокрема про виробництво титану, отримали багато цікавої інформації про новітні 3D технології та робототехніку, ознайомилися з організацією пожежної безпеки, історією пожежної охорони, розвитком рятувальної справи, навчилися створювати анімацію. Всього в екскурсіях «Корисних STREAM-канікул» взяли участь понад п’ятсот учнів.