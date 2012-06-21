Слов’яни вважали дуб священним деревом, пов’язуючи його з головним язичницьким богом Перуном — богом грому й блискавки. Вірили, що дуби росли ще до створення світу. Зі стовбура ліпили статуї Перуна і розпалювали перед ідолом вічний вогонь, здобутий шляхом тертя дубових паличок.
В Україні зустрічаються дуби, вік яких нараховує століття. Є такі дуби й на Черкащині, зокрема в Смілі. У маленькій частинці колишнього графського парку, яка збереглася й донині, є дуб, який, на думку дослідників — один із найстаріших у сучасному місті. Його назвали Графським. Вирізняється не тільки довговічністю, а й великою розкидистою кроною, товстим вузлуватим гіллям. За роки існування дерево пережило війни, урагани, будівництво нових корпусів і стадіону, але й досі радує влітку своєю прохолодою.
Графський дуб-красень — серед недавно оголошених обласної радою п’ятьох об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Йдеться також про гідрологічний заказник «Ганничі» площею 30 гектарів у селі Малі Канівці Чорнобаївського району, інші ботанічні пам’ятки природи в м. Смілі та два Софіївські дуби.
Таким чином, площа заповідних територій області збільшилася на 30 гектарів. Нині природно-заповідний фонд Черкащини налічує 547 об’єктів.