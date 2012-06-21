На Рівненщині з’явиться новий природоохоронний об’єкт — Нобельський національний природний парк. Таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів, підтримавши президентський законопроект щодо створення зеленої зони в найвіддаленішому в області Зарічненському районі. Його територія — понад 25 тисяч гектарів земель державної власності, які нададуть парку в постійне користування.
Як зауважив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, створення парку — результат багаторічної роботи природоохоронців, екологів, науковців, громадських активістів. Це гарне надбання, яке сприятиме розвитку екологічного туризму в Україні та збереженню унікальної флори й фауни цього регіону. А ще — можливість для працевлаштування місцевого населення.
До складу парку ввійшли озера Нобель, Млин, Острівське та Велике — це перспективні й унікальні об’єкти для екологічного туризму. Новий парк матиме потужний рекреаційний потенціал: через нього пролягає найдовша в Європі 106-кілометрова вузькоколійка Антонівка — Зарічне, яка є колоритною візитівкою Рівненщини.
«Рішення уряду неабияк допоможе в реалізації обласної програми розвитку туризму, — каже заступник начальника управління культури та туризму Рівненської ОДА Ярослава Гаврилова. — Адже насправді ми недооцінюємо рекреаційний потенціал, який маємо: приміром, вузькоколійку Укрзалізниця постійно намагається закрити, бо вона, мовляв, нерентабельна. Але ж вона унікальна!»
Досі природно-заповідний фонд Рівненщини становив 181,5 тисячі гектарів — 9 відсотків її загальної площі. Тепер — понад 200 тисяч гектарів і щонайменше 10 відсотків території: у наш зіпсований цивілізацією час заповідників, погодьтеся, забагато не буває.