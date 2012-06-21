У вівторок, 28 листопада, Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило спеціально створену телефонну лінію для прийому повідомлень про корупцію. Повідомляти про корупцію до НАЗК можна у цілодобовому режимі.
У відомстві зазначили, що повідомити про корупцію можна за номером телефону +38(044)200-06-91.
Так, із 9:00 до 18:00 із понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймають безпосередньо працівники НАЗК, а з 18:00 до 9:00 із понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення можна залишити на автовідповідач.
Повідомляючи про корупцію через автовідповідач, потрібно вказати своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє про цей факт, бажає отримати відповідь. Також треба вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду та місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення, і обставини його вчинення.
У НАЗК наголосили, що повідомлення про корупцію повинне містити інформацію, що стосується конкретної особи, та фактичні дані, які можуть бути перевірені агентством у межах повноважень, визначених статтею Закону «Про запобігання корупції».