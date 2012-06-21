Амбулаторію в селі Забороль Рівненського району вдалося збудувати за три місяці. Вона стала першою в Україні, яку ввели в експлуатацію 2019-го.

Нині тут уже розставляють меблі та добирають у заклад фахівців. Незабаром сільський храм здоров’я прийме першого пацієнта.

Ця оновлена сільська амбулаторія — перша, що відкрилася цього року. Фото з сайту rivnepost.rv.ua

«Такого швидкого результату вдалося досягти завдяки президентському проекту «Допомога поруч». Гроші для цієї програми перехідні, тож будівництво, яке розпочали торік, успішно завершили. Рівненщина — серед лідерів областей за кількістю нових амбулаторій», — зазначає голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко.

За програмою «Допомога поруч» в області зводять 34 нові амбулаторії. На це в державному бюджеті передбачено 232 мільйони гривень.

«Рівненщина молодець! Цю амбулаторію збудовано в межах реалізації реформи сільської медицини, ініційованої Президентом України Петром Порошенком. 517 нових амбулаторій — таким буде перший крок. Глобальна мета — сільська мережа амбулаторій, що налічуватиме 4223 надсучасні амбулаторії», — підтримав область віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.