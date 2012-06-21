Амбулаторію в селі Забороль Рівненського району вдалося збудувати за три місяці. Вона стала першою в Україні, яку ввели в експлуатацію 2019-го.
Нині тут уже розставляють меблі та добирають у заклад фахівців. Незабаром сільський храм здоров’я прийме першого пацієнта.
«Такого швидкого результату вдалося досягти завдяки президентському проекту «Допомога поруч». Гроші для цієї програми перехідні, тож будівництво, яке розпочали торік, успішно завершили. Рівненщина — серед лідерів областей за кількістю нових амбулаторій», — зазначає голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко.
За програмою «Допомога поруч» в області зводять 34 нові амбулаторії. На це в державному бюджеті передбачено 232 мільйони гривень.
«Рівненщина молодець! Цю амбулаторію збудовано в межах реалізації реформи сільської медицини, ініційованої Президентом України Петром Порошенком. 517 нових амбулаторій — таким буде перший крок. Глобальна мета — сільська мережа амбулаторій, що налічуватиме 4223 надсучасні амбулаторії», — підтримав область віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.