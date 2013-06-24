1 червня в Україні розпочала роботу державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації, орієнтована насамперед на великий та середній бізнес. Завдяки державній компенсації частини відсоткової ставки підприємства зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних.

«Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об’єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств і громад в умовах російського енергетичного терору», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Пріоритет надаватимуть проєктам в енергодефіцитних регіонах, передусім прифронтових областях. Подати заявку на участь у програмі наразі можна через 14 банків­партнерів. Надалі їхня кількість збільшуватиметься. Добір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку. Обсяг фінансування за програмою становить від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті. Кредити можуть надавати на строк до п’яти років. Для проєктів, які перебувають на етапі будівництва та введення в експлуатацію, передбачено можливість відтермінування виплат до 12 місяців.

Окрім нової програми, для бізнесу вже доступні кредити до 10 млн грн під 0% на придбання генераторів і газових установок, а також фінансування до 250 млн грн на енергетичні проєкти в межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%».