На базі Немирівського професійного ліцею запрацював навчально-практичний центр із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». На вручення сертифіката до навчального закладу завітали керівники обласної влади та представники підприємств, де затребувані кваліфіковані зварювальники. Це свідчить про соціально-економічну значущість урядової ініціативи зі створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти.
«Нині бачимо реалізацію планів зі створення центрів з підготовки учнів професійно-технічних закладів. Необхідно нарощувати підготовку працівників робітничих спеціальностей, адже український бізнес гостро потребує кваліфікованих кадрів. На ринку праці є значна кількість фахівців, які потребують перекваліфікації й підвищення кваліфікації. Для цього є всі можливості у закладах профтехосвіти», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
На створення немирівського навчального центру з державного бюджету було надано 2,3 мільйона гривень субвенції. Цим коштом придбали обладнання для зварювання та обробки металу, тренажери. Було залучено фінансові ресурси на облаштування виробничої майстерні, кабінету спецдисциплін, проведення ремонтів, придбання стендів, спецодягу тощо.
«Усе обладнання, встановлене в майстерні, професійне та сучасне. Маємо устаткування для всіх видів зварювання і всіх типів металів. Майстерню обладнано необхідними засобами безпеки. Центр створено, щоб учні здобували професію і підвищували кваліфікацію педагогічні працівники та фахівці, які працюють», — розповів майстер виробничого навчання — директор навчально-практичного центру Олександр Миколаєнко. Нині у Вінницькій області працює 15 навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти, з них дев’ять створено торік.