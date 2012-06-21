Ліниві карасі, які водяться в озері на території парку Ювілейного в Краматорську, навіть не підозрювали, що увійдуть в історію створення найпершої не тільки на Донеччині, а й в Україні соціальної Школи риболовного мистецтва для дітей та підлітків. Адже після урочистого відкриття цього закладу й теоретичної частини його юні учні перейшли до практичних занять. Тобто попрошкували з вудками на берег згаданої водойми, де заходилися пантрувати на карасів, нетерпляче очікуючи першого улову.
Школу в теперішньому адміністративному центрі прифронтової Донецької області створили з ініціативи громадської організації «Клуб рибалок України-UaFishingClub». Організатори беруться детально ознайомлювати представників молодшого покоління міста з різноманітними знаряддями риболовства, розповідати про підводних мешканців тутешніх річок чи ставків, допомагати опановувати певними секретами успішної риболовлі. Звичайно, теоретична підготовка відбувається паралельно з періодичними виїздами на водойми, під час яких школярі підтверджуватимуть здобуті знання на практиці. Одне з перших виїзних занять уже відбулося в селі Щурове на березі Сіверського Дінця, де майстер-клас провів тренер соціальної Школи риболовного мистецтва Ярослав Бойко. Звичайно, всі тонкощі про вудилища, волосінь, вузлики, гачки, поплавці, грузила, наживку тощо для малих рибалок — поки що тільки цікаве захоплення і гарне проведення дозвілля на березі біля намету й вогнища з казанком пахучої рибної юшки. Тим часом тренер багаторазовий чемпіон України з риболовлі Олександр Онюшкін сподівається, що хтось із вихованців школи в майбутньому також може стати чемпіоном. «Було б непогано, аби такі заклади працювали ще й в інших містах і щоб це стало не разовим, а масовим організованим явищем. Ми беремо участь у різноманітних міжнародних турнірах, де змагання проводять на дуже високому рівні, прагнемо, щоб колись і в нас відбувалося щось подібне», — каже він.
А тим часом відразу після відкриття соціальної «Школи риболовного мистецтва» у Краматорську не забарився і подальший розвиток цієї ініціативи: почалася підготовка до створення філіалу закладу в Торецьку.