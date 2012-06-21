В Україні вже відбулися перші громадські слухання, передбачені процедурою ОВД, –– оцінки впливу на довкілля. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, коментуючи роботу Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля, який запрацював в Україні наприкінці 2017 року. Тож якщо хочете знати, чи планують поблизу вас побудувати щось потенційно екологічно небезпечне, заглядайте на сайт Мінприроди за посиланням http://eia.menr.gov.ua. Ви маєте право узяти участь у громадському обговоренні таких проектів.
«Багато інсинуацій навколо ОВД, буцімто громадських слухань не проводитимуть, доки не буде затверджено плату за їх проведення. Це не відповідає дійсності. Допоки цей момент не буде врегульовано належно, організатори громадських слухань — органи державної влади, що здійснюють ОВД. Варіантів два: або Мінприроди, або департамент екології облдержадміністрацій. Маємо підсумки проведених перших трьох громадських слухань наприклад в Івано-Франківській області», — пояснив Остап Семерак.
Закон про ОВД набрав чинності 18 грудня 2017 року. Завдяки йому безпечність нових свиноферм і птахофабрик, електростанцій і гребель, масштабних рубок лісу тощо оцінюватимуть не лише експерти, а й громадськість. Люди зможуть впливати на вибір альтернативного місця такої діяльності, а також на впровадження переліку заходів, які зменшуватимуть її вплив на довкілля.
Докладніше про значення і суть закону йдеться у матеріалі «УК» «Як запобігти екологічній катастрофі» 27 вересня 2016 року.