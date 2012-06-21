Нову незвичну послугу запроваджено у Глухівській дитячій районній бібліотеці на Сумщині, де відкрився куточок для дозвілля малечі «Бібліоняня». Ідеться про сервіс для батьків, які, приїхавши до Глухова із сіл у справах з маленькими дітьми, не знають, куди їх прилаштувати. Відтепер свого сина чи доньку, старших 3 років, на годину-другу можна залишити в бібліотеці, де за ними доглядатиме бібліотекар. І діти не просто марнуватимуть час, а зможуть почитати книжку, подивитися мультфільм, поспілкуватися одне з одним, погратися.
За словами заступника директора бібліотеки Тетяни Маслової, це власна ініціатива колективу, абсолютно безплатна (усю підготовчу роботу проведено зусиллями і коштом бібліотекарів).
Як кажуть батьки, послуга дуже зручна. Адже у Глухові бракує дитячих ігрових кімнат, мультиплікаційних залів, творчих майстерень, які можна відвідувати безплатно.