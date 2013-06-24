Міністр оборони Денис Шмигаль у межах робочого візиту до Латвії провів зустріч із Прем’єр-міністром Евікою Сілінею.

«Щира вдячність за надання 0,25% ВВП на військову підтримку України. Латвія лідер у цьому рішенні, і ми просимо про це всіх наших партнерів», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони докладно обговорили посилення санкційного тиску на росію.

«Запроваджені обмеження вже дають результат. Маємо продовжувати роботу в цьому напрямі», — наголосив міністр.

Окрему увагу відвели нещодавнім провокаціям рф у Європі. Денис Шмигаль заявив про готовність України ділитися з партнерами досвідом і засобами для посилення захисту Європи та протистояння гібридним атакам.

«Вдячний народу Латвії за підтримку України!» — подякував він.

У Латвії Денис Шмигаль зустрівся також із міністром оборони Андрісом Спрудсом.

Міністри оборони підписали Меморандум щодо оборонно-промислового співробітництва між Латвією та Україною. В його межах заплановано спільну роботу в розрізі інновацій, спільні дослідження та обмін досвідом і найкращими практиками застосування озброєння.

«Україна відкрита в захисті своїх друзів та партнерів. Ми вдячні латвійському уряду та народу за дружню підтримку нашої країни», — зауважив Денис Шмигаль.

Він подякував за спільну роботу в межах засідання JEF. Підкреслив, що Латвія послідовна у своїй допомозі — активно підтримує ініціативу PURL, працює над долученням України до проєктів у межах фінансування SAFE та стійко головує в коаліції дронів.

Сторони обговорили роботу над розвитком індустріальної співпраці. Зокрема, зробили акцент на спільному виробництві дронів. Міністр оборони заявив про готовність ділитися досвідом у їх застосуванні.

Окремо розглянули можливість посилення далекобійних спроможностей та обмін досвідом у галузі кібербезпеки, повідомляє Міноборони.