Центральними вулицями Слов’янська у супроводі патрульної поліції довжелезною колоною проїхали велосипедисти — учасники фестивалю «ВелоДвіжОк», до яких, крім жителів міста, долучилися численні гості із сусідніх населених пунктів. Масовий велопробіг був тільки одним із пунктів дійства для всіх охочих власників велосипедів, які провели незабутній вихідний.
А організатором цікавого й корисного дійства стали громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва» й тутешня платформа ініціатив «Теплиця» за підтримки місцевої влади, яка сприяє популяризації велосипедного руху і розвитку сучасної велоінфраструктури. «У Слов’янську багато людей користуються велосипедами: як основним видом транспорту, для прогулянок, відпочинку і знайомства з пам’ятними місцями. Однак наше місто, на жаль, майже не пристосоване для велосипедистів, адже у більшості громадських місць нема велостоянок, велодоріжок, наявність яких сприяла б подальшому розвитку міста-курорту», — каже керівник «Теплиці» Ганна Авдіянц.
Крім велосипедної подорожі містом та околицями, учасники фестивалю взяли участь у захопливому краєзнавчому квесті: велосипедисти, рухаючись вулицями Слов’янська, намагалися розгадати його загадки й таємниці. А малеча тим часом у велоестафеті навчалася долати перешкоди і правильно поводитися на дорозі.
Певна річ, головні дійові особи фестивалю не відмовилися від влаштованого для них пікніка. А потім відбувся показ просто неба фільму режисера Фредеріка Герттена «Вело проти Авто». Демонстрували кіно спільними зусиллями: чисту енергію для кінообладнання забезпечували самі учасники перегляду стрічки, які крутили педалі велогенератора.
«ВелоДвіжОк» у Слов’янську відбувся у межах проекту «ВелоСхід», який реалізують для популяризації та розвитку велосипедного руху в містах Донецької та Луганської областей. Ще чотири такі самі веловихідні відбудуться у Добропіллі, Дружківці, Лисичанську та Старобільську і завершаться проведенням у Краматорську фінального заходу — Східного велофоруму, який об’єднає велосипедних активістів Донбасу та сусідніх областей.